МОЗ закупило более 90 тыс. доз вакцин для профилактики бешенства
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. МОЗ Украины закупило 93 000 доз вакцин для профилактики бешенства. Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
"МОЗ Украины также держит линию обороны - в частности закуплено 93 000 доз вакцин для профилактики бешенства. Первая партия - 15 000 доз - отправлена в регионы", - написала Супрун.
Также она отметила, что антирабической вакцины, предназначенные для профилактики и лечения бешенства у детей и взрослых, закуплены и доставлены агентством Crown Agents in Ukraine за средства Государственного бюджета. Следующие партии вакцин будут доставлены в течение года.
Супрун напомнила, что людям вирус бешенства обычно передается при укусе зараженных животных, причем в 99% случаев источник заражения - собаки.
В прошлом году украинцам провели более 16 000 курсов прививок против бешенства.