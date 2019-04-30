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6 марта, 19:19 • 139803 просмотра

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МОЗ закупило более 90 тыс. доз вакцин для профилактики бешенства

МОЗ закупило более 90 тыс. доз вакцин для профилактики бешенства

Киев  •  УНН

 • 16967 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. МОЗ Украины закупило 93 000 доз вакцин для профилактики бешенства. Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"МОЗ Украины также держит линию обороны - в частности закуплено 93 000 доз вакцин для профилактики бешенства. Первая партия - 15 000 доз - отправлена в регионы", - написала Супрун.

Также она отметила, что антирабической вакцины, предназначенные для профилактики и лечения бешенства у детей и взрослых, закуплены и доставлены агентством Crown Agents in Ukraine за средства Государственного бюджета. Следующие партии вакцин будут доставлены в течение года.

Супрун напомнила, что людям вирус бешенства обычно передается при укусе зараженных животных, причем в 99% случаев источник заражения - собаки.

В прошлом году украинцам провели более 16 000 курсов прививок против бешенства.

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