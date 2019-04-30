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Супрун рассказала, что делать при укусе животного

Супрун рассказала, что делать при укусе животного

Киев  •  УНН

 • 27718 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что делать, если вас укусило животное, в частности, посоветовав не ждать проявления каких-либо симптомов после укуса, а провести ряд действий и обратиться к врачу. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

По ее словам, даже если укус был не до крови, слюна зараженного животного могла попасть на царапины, а это - прямая угроза заразиться, к примеру, бешенством.

Поэтому она советует:

  • Немедленно и тщательно промыть пораженное место большим количеством воды с мылом. Эта простая процедура имеет важное значение и может спасти жизнь;
  • Дезинфицировать рану антисептическим средством на основе спирта или йода (перекись водорода не поможет);
  • Обратиться в ближайшее медучреждение. Если нет уверенности в том, что животное было здоровым, обязательно должны сделать прививку антирабической вакциной;
  • Если есть возможность - обратиться в ветеринарную службу с животным, в отношении которого у вас есть подозрение на болезнь - бешенство, которое вас укусило, и провести исследования этого животного. По возможности животное надо поместить под карантин на 10 дней для наблюдения. Профилактическое лечение можно прервать, если будет подтверждено, что животное не заражено бешенством. Если животное не могут найти и протестировать, необходимо провести полный профилактический курс профилактических прививок;
  • Всегда вакцинировать от бешенства домашних животных (собак и кошек);
  • Сделать профилактическую прививку, если ваша работа связана с риском заражения, в частности, если вы работаете ветеринаром, егерем, лесником, в лабораториях, работающих с животными.

"Помните, что при укусах животных также возможно заражение возбудителем столбняка. Прививки против столбняка доступны в государственных коммунальных заведениях", - отметила Супрун.

Напомним, Минздрав Украины закупил 93 тысяч доз вакцин для профилактики бешенства.

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