В Норвегії зафіксували першу смерть від сказу за останні 200 років
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. У Норвегії померла від сказу 24-річна Біргіт Каллестад. Вважається, що її інфікувало цуценя на відпочинку на Філіппінах. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
“(Біргіт Каллестад —ред.) захворіла незабаром після повернення(з Філіппін —ред.) до Норвегії та померла в понеділок у лікарні, де вона працювала. Вважається, що її інфікувало цуценя після укусу (на відпочинку — ред.)”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що це перша смерть, пов’язана зі сказом в Норвегії, за останні 200 років.
ЇЇ родина розповіла, що цуценя вона підібрала на вулиці, перебуваючи з друзями на відпочинку. Після укусу цуценяти дівчина стерилізувала “маленькі подряпини” та більше не зверталася до лікарів.
“Повернувшись до Норвегії, вона декілька разів відвідувала відділення невідкладної допомоги лікарні, але лікарі не змогли вчасно діагностувати її хворобу”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, що робити, якщо вас вкусила тварина, зокрема, порадивши не чекати на прояви якихось симптомів після укусу, а провести низку дій і звернутися до лікаря.