В Норвегии массовое отравление людей из-за загрязнения воды
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. На юге Норвегии, из-за загрязнения воды, отравились 55 человек, из них 13 детей, сообщает УНН со ссылкой на APnews.
С острова Аськой к северу от Бергена госпитализировали 55 человек, из них 13 детей. Бактерия Campylobacter была обнаружена у 36 пациентов.
В понедельник чиновник муниципалитета Аськой, сообщил, что та же бактерия была обнаружена в резервуаре, который поставляет часть питьевой воды в данной местности.
По словам чиновника, водохранилище закрыто. Но остается непонятной ситуация, как бактерии попали в резервуар.
Бактерия Campylobacter способна вызвать диарейные заболевания и считается самой распространенной причиной гастроэнтерита. Инфекции, как правило, мягкие, но могут быть фатальными среди очень маленьких детей и пожилых людей.
Напомним, в ОАЭ почти 200 человек отравились водопроводной водой в жилом комплексе.