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В Норвегії масове отруєння людей через забруднення води

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. На півдні Норвегії, через забруднення води, отруїлися 55 осіб, з них 13 дітей, повідомляє УНН з посиланням на APnews.

В Норвегії масове отруєння людей через забруднення води

З острова Аськой, на північ від Бергена госпіталізували 55 осіб, з них 13 дітей. Бактерія Campylobacter була виявлена у 36 пацієнтів.

В понеділок чиновник муніципалітету Аськой, повідомив, що та ж бактерія була виявлена в резервуарі, який постачає частину питної води у цій місцевості.

За словами чиновника, водосховище закрито. Але лишається незрозумілою ситуація, як бактерії потрапили в резервуар.

Бактерія Campylobacter здатна викликати діарейні захворювання і вважається найпоширенішою причиною гастроентериту. Інфекції, як правило, м'які, але можуть бути фатальними серед дуже маленьких дітей і людей похилого віку.

Нагадаємо, в ОАЕ майже 200 людей отруїлися водопровідною водою в житловому комплексі.

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