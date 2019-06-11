В Норвегії масове отруєння людей через забруднення води
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. На півдні Норвегії, через забруднення води, отруїлися 55 осіб, з них 13 дітей, повідомляє УНН з посиланням на APnews.
З острова Аськой, на північ від Бергена госпіталізували 55 осіб, з них 13 дітей. Бактерія Campylobacter була виявлена у 36 пацієнтів.
В понеділок чиновник муніципалітету Аськой, повідомив, що та ж бактерія була виявлена в резервуарі, який постачає частину питної води у цій місцевості.
За словами чиновника, водосховище закрито. Але лишається незрозумілою ситуація, як бактерії потрапили в резервуар.
Бактерія Campylobacter здатна викликати діарейні захворювання і вважається найпоширенішою причиною гастроентериту. Інфекції, як правило, м'які, але можуть бути фатальними серед дуже маленьких дітей і людей похилого віку.
Нагадаємо, в ОАЕ майже 200 людей отруїлися водопровідною водою в житловому комплексі.