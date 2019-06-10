В ОАЕ майже 200 людей отруїлися водопровідною водою в житловому комплексі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. В Аджмані 191 житель комплексу Horizon Towers звернувся до місцевих лікарень з ознаками отруєння. Про це повідомляє УНН з посиланням на Khaleej Times.
Таку інформацію надала медична організація Ajman Medical Zone (AMZ).
Масові скарги жителів на стан здоров'я були зафіксовані в минулі вихідні. Лікарі з'ясували, що причиною стала брудна водопровідна вода.
Вісім осіб були госпіталізовані, зараз вони перебувають у відділенні інтенсивної терапії. Їхній стан оцінюється як стабільний. Решта, хто отруїлися, продовжили лікування амбулаторно. Про летальні випадки не повідомлялося.
В даний час комунальні служби проводять перевірку і дезінфекцію всіх труб, а також резервуарів для води в житловому комплексі. Раніше жителі скаржилися на неприємний запах і пожовклий відтінок води, що надходила в квартири.
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