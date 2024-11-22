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В Норвегии охранник посольства США шпионил в пользу рф и Ирана

В Норвегии охранник посольства США шпионил в пользу рф и Ирана

Киев  •  УНН

 • 3605 просмотра

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В Осло задержали 20-летнего охранника посольства США по подозрению в шпионаже в пользу рф и Ирана. Мужчине грозит до 13 лет заключения за передачу секретной информации.

Полиция Осло задержала 20-летнего мужчину, работавшего в посольстве США. Ему предъявлено обвинение в сотрудничестве со спецслужбами Ирана и России. Об этом сообщает NRK, пишет УНН.

Детали

Как сообщает полицейская служба безопасности Норвегии, задержанный работал охранником в посольстве США в Осло. Правоохранители провели масштабное расследование и изъяли значительные объемы цифровых данных.

Предварительно установлено, что мужчина мог передать информацию, представляющую угрозу интересам американской безопасности. Пока неизвестно какие именно данные были переданы и какие это могло породить последствия.

В судебных записях отмечается, что подозреваемый контактировал с так называемым «куратором», который руководил его деятельностью как шпиона.

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Кроме того, подсудимый занимался охранным бизнесом в Норвегии. На странице компании в цифровом архиве указано, что организация предлагает охранные услуги для дипломатических представительств, включая посольство США.

В то же время, следователи установили, что на момент задержания зарегистрированная на имя подозреваемого компания работала без доходов и расходов, а он в 2022 году получил около 200 тысяч норвежских крон, что в пересчете составляет около 18 тысяч долларов.

Задержанному мужчине предъявлено обвинение в сборе информации, которая могла навредить безопасности других государств, ему грозит до 10 лет заключения. Кроме того, его подозревают в другой незаконной деятельности, которая может навредить интересам третьих стран. За это преступление предусмотрено до трех лет лишения свободы.

Подозреваемый отрицает свою вину, но согласился на содержание под стражей в течение четырех недель. Сторона обвинения должна доказать, действительно ли собранная им информация подпадает под положения Уголовного кодекса.

Отмечается, что посольство США в Норвегии пока не предоставило никаких комментариев по этому делу. В полиции отметили, что сотрудничество с американскими структурами продолжается, все обстоятельства дела будут изучены.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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