В ночь на 6 апреля ПВО уничтожила 28 российских БпЛА и 3 ракеты

В противовоздушном бою украинские силы сбили 28 беспилотников и 3 ракеты врага. Об этом сообщает Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук, передает УНН.

Детали

В ночь на 6 апреля 2024 года 32 ударных беспилотных летательных аппарата типа "Shahed-131/136" и 6 ракет различных калибров (3 зенитные управляемые С-300, 2 крылатые Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации и 1 крылатая "Калибр") были запущены армией РФ в сторону Украины.

В ходе противовоздушного боя сбиты 2 крылатые ракеты типа Х-101/Х-555, а также ракета "Калибр", которая была запущена из акватории Черного моря. Кроме того, было зафиксировано сбитие 28 ударных беспилотников врага.

В Киеве и регионах объявлена воздушная тревога из-за возможных ракетных ударов