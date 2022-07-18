В Германии украинские военные начали учиться управлять зенитными установками Gepard - RND
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Началось обучение украинских военных управлению самоходными зенитными установками Gepard на немецких полигонах. Об этом сообщает RND, пишет УНН.
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"На этой неделе на полигонах Бундесвера в Путлосе и Тодендорфе в земле Шлезвиг-Гольштейн начались учения украинских военных на зенитном танке Gepard", - говорится в сообщении.
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На учениях находятся не менее 100 военнослужащих украинской армии, сообщает издание.
Команда должна ознакомиться с самоходными зенитками Gepard, а также пройти артиллерийскую подготовку.
Бундесвер и производитель самоходных установок Gepard (Krauss-Maffei Wegmann) официально не подтверждают уведомления об обучении, но и не опровергают их.
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"Тренировочный полигон Тодендорф отвечает всем требованиям для этого. Раньше там базировались Gepard, там в районе Балтийского моря удобно тренироваться на стрельбищах", - заявил член Бундестага Восточного Гольштейна и эксперт по обороне Инго Гадехенс.
Напомним
В Великобританию прибыла первая группа украинских военных для прохождения подготовки у британских инструкторов.