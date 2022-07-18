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В Німеччині українські військові розпочали навчатися керувати зенітними установками Gepard - RND

В Німеччині українські військові розпочали навчатися керувати зенітними установками Gepard - RND

Київ • УНН

 • 124295 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Розпочалося навчання українських військових управлінню самохідними зенітними установками Gepard на німецьких полігонах. Про це повідомляє RND, пише УНН.

Цитата

"Цього тижня на полігонах Бундесверу в Путлосі та Тодендорфі в землі Шлезвіг-Гольштейн розпочалися навчання українських військових на зенітному танку Gepard", - йдеться в повідомленні.

Деталі

На навчаннях перебувають не менше 100 військовослужбовців української армії, інформує видання.

Команда повинна ознайомитися з самохідними зенітками Gepard, а також пройти артилерійську підготовку.

Бундесвер і виробник самохідних установок Gepard (Krauss-Maffei Wegmann) офіційно не підтверджують повідомлення про навчання, але й не спростовують їх.

Цитата

"Тренувальний полігон Тодендорф відповідає всім вимогам для цього. Раніше там базувалися Gepard, там в районі Балтійського моря зручно тренуватися на стрільбищах", - заявив член Бундестагу Східного Гольштейна і експерт з питань оборони Інго Гадехенс.

Нагадаємо 

До Великої Британії прибула перша група українських військових для проходження підготовки у британських інструкторів.

Українські Національні Новини

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