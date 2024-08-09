В Никополе из-за попадания дрона-камикадзе пострадал ребенок
Киев • УНН
российские войска атаковали Никополь дроном-камикадзе. Пострадали жители, среди них полуторагодовалый мальчик в состоянии средней тяжести и 21-летняя женщина. Повреждена пятиэтажка.
россияне нанесли удар беспилотником по Никополю, в результате попадания пострадали жители, среди них - полуторагодовалый мальчик, сообщил председатель Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак, пишет УНН.
В Никополе из-за попадания дрона-камикадзе пострадал ребенок. Полуторагодовалый мальчик госпитализирован в состоянии средней тяжести. Среди пострадавших и 21-летняя женщина. Будет лечиться амбулаторно,
Лысак также добавил, что повреждена пятиэтажка.
Напомним
9 августа российские войска обстреляли Никопольщину артиллерией и дронами-камикадзе. Пострадала 50-летняя женщина, повреждены промышленные и коммунальные объекты, жилые дома, больница и инфраструктура.