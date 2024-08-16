В Николаеве задержали трех подростков, которые по заказу из рф сожгли две машины ВСУ

В Николаеве правоохранители задержали трех подростков, которые за деньги подожгли два автомобиля военнослужащих ВСУ. Об этом рассказали в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области, передает УНН.

Детали

8 и 9 августа на спецлинию 102 поступили сообщения о пожаре автомобилей военных Mitsubishi L 200 в мкрн Соляные и Ford Ranger в мкрн Северный. Полицейские установили, что причиной возгорания внедорожников стал умышленный поджог.

Также правоохранители установили, что трое несовершеннолетних действовали по указаниям российских спецслужб, общаясь с кураторами в одном из мессенджеров. За деньги им предлагали поджигать авто военнослужащих и снимать это на видео.

Самому старшему из задержанных всего 16 лет, его сообщникам - 13 и 14. Свои действия снимали на видео для отчета российским заказчикам.

Следователи выяснили, что по указанию российского куратора, несовершеннолетний фигурант сначала подыскал "нужный" автомобиль, сфотографировал его, а когда получил разрешение на уничтожение, поджег авто, предварительно облив его бензином. Таким образом были уничтожены оба пикапа.

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Во время санкционированных обысков у фигурантов изъяли мобильные телефоны сим- и банковские карты, которые они использовали для коммуникации с куратором.

16-летнему задержанному следователи сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины "Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований" - резюмировали в Нацполиции.

Сейчас он находится под круглосуточным домашним арестом. Ему грозит до 8 лет заключения. Решается вопрос о привлечении к ответственности двух его сообщников - в возрасте 14 и 13 лет.

Напомним

На Ивано-Франковщине задержаны двое местных жителей за поджог трех военных автомобилей. 15-летний и 18-летний злоумышленники действовали на заказ за денежное вознаграждение, снимая поджоги на видео.