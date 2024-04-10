В Николаеве произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии

Утром, 10 апреля, в Николаеве зафиксировали масштабное аварийное отключение света. Об этом предупредили в пресс-службе "Николаевоблэнерго", передает УНН.

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Друзья, имеем масштабное аварийное отключение. Уже работаем над перезаживленням потребителей. Верьте в энергетиков - говорится в сообщении.

В облэнерго добавили, что в тех домах, где нет света - то не по часовым графикам.

Атакам рф подверглись энергообъекты в Николаевской и Одесской областях, в Польшу передавали излишки электричества - Минэнерго