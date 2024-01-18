В Николаеве откроют офис украинско-датского молодежного дома

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Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
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Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

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Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
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Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

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Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
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Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

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Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
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Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

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Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 января  •  130709 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин
17 января  •  141214 просмотра

При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин

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В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
17 января  •  135132 просмотра

В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

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ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
17 января  •  134118 просмотра

ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка

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В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
17 января  •  132496 просмотра

В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

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Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
16 января  •  153283 просмотра

Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

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Новости по теме

В Николаеве откроют офис украинско-датского молодежного дома

В Николаеве откроется Украинско-датский молодежный дом, который станет платформой для развития молодежи и обмена идеями. Инициатива была обсуждена с представителями посольства Дании и, вероятно, станет частью нового городского молодежного центра.

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В Николаеве откроют офис украинско-датского молодежного дома

В Киеве появилась улица Дениса Монастырского и сквер Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло

Киевский городской совет решил переименовать несколько улиц и других объектов в городе в рамках процесса "дерусификации". Среди этих изменений - присвоение улице имени Дениса Монастырского, который погиб в авиакатастрофе.

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В Киеве появилась улица Дениса Монастырского и сквер Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло

США ввели санкции против компании из ОАЭ за перевозку российской нефти

США наложили санкции на судоходную компанию Hennesea из ОАЭ за транспортировку российской нефти по цене выше международно согласованной - 60 долларов за баррель.

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США ввели санкции против компании из ОАЭ за перевозку российской нефти

Свириденко очертила стратегию ускорения экономического роста Украины на ближайшие полтора года

Министр экономики Украины Юлия Свириденко детализировала стратегический план стимулирования экономического роста и уменьшения зависимости от международной помощи путем увеличения экспорта, промышленного развития и привлечения инвестиций. Ключевые компоненты включают предложенную ЕС программу на 50 миллиардов евро, беспрепятственную продажу украинских товаров по всему миру, развитие инфраструктуры и локализацию производства вооружений.

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Свириденко очертила стратегию ускорения экономического роста Украины на ближайшие полтора года

Демченко о выезде мужчин за границу: в прошлом году пограничники обнаружили более 3300 поддельных документов

В 2023 году пограничники обнаружили несколько тысяч нарушителей, которые использовали поддельные документы для выезда за границу.

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Демченко о выезде мужчин за границу: в прошлом году пограничники обнаружили более 3300 поддельных документов

Экс-чиновника Генпрокуратуры оправдали от обвинений в коррупции

Бывший руководитель одного из отделов Генеральной прокуратуры судом признан невиновным в совершении уголовного преступления, связанного с выплатами по контрактам в 2015 году.

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Экс-чиновника Генпрокуратуры оправдали от обвинений в коррупции

НАПК второй раз составило протокол на и.о. главы КСУ Сергея Головатого

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины сообщило об административном правонарушении со стороны и. о. председателя Конституционного Суда Сергея Головатого из-за нарушения требований по конфликту интересов. Нарушение потенциально может привести к увольнению Головатого с должности.

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НАПК второй раз составило протокол на и.о. главы КСУ Сергея Головатого

Враг сосредоточил основные усилия на вытеснении подразделений ВСУ из Купянского леса и захвате Синьковки - Сырский

Генерал-полковник Александр Сырский заявляет, что силы противника сосредоточены на захвате Синьковки и вытеснении украинских подразделений из Купянского леса. Ситуация остается напряженной с постоянной активностью противника.

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Враг сосредоточил основные усилия на вытеснении подразделений ВСУ из Купянского леса и захвате Синьковки - Сырский

В Офисе Генпрокурора показы обновлении помещения Координационного центра поддержки потерпевших и свидетелей

Координационный центр помощи жертвам и свидетелям, созданный для поддержки жертв военных преступлений получил новое помещение. Это обеспечит безопасные и комфортные условия для встреч, психологических консультаций и процессуальных интервью.

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В Офисе Генпрокурора показы обновлении помещения Координационного центра поддержки потерпевших и свидетелей

Новый блэкаут? Часть оккупированного Крыма осталась без света

Во многих городах оккупированного Крыма, включая Керчь, Севастополь, Симферополь, Феодосию, Джанкой и Саки, наблюдаются массовые отключения электроэнергии.

Криминал и ЧП •   •  18524 просмотра
Новый блэкаут? Часть оккупированного Крыма осталась без света