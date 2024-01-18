В Николаеве откроют офис украинско-датского молодежного дома

В Николаеве откроют представительство Украинско-датского молодежного дома. Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает УНН.

Уверен, что эта площадка станет прекрасным местом молодежного развития, новых идей и обмена опытом для молодежи Николаева и их сверстников из Дании. - выразил надежду Сенкевич.

Детали

Как реализовать эту инициативу Александр Сенкевич лично обсуждал сегодня с главой Офиса Посольства Дании в Николаеве Франциской Киркегаард Флюг и директором Украинско-датского молодежного дома Юли Бойесен.

На этой встрече Сенкевич рассказал партнерам из Дании, что Николаев как раз готовится к открытию городского молодежного центра, который построили в сотрудничестве с международными организациями. Он отметил, что сейчас в помещении еще продолжаются ремонтные работы, однако концепт заведения уже есть.

Концепцию центра мы разрабатываем с представителями молодежных и студенческих организаций, чтобы он точно отвечал их запросам. - отметил Сенкевич.

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Напомним

Ранее УНН сообщал, со ссылкой на министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины о том, что Дания предоставит Украине пакет помощи на сумму более 21 миллиона долларов для восстановления Николаева.