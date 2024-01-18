У Миколаєві відкриють офіс українсько-данського молодіжного дому

У Миколаєві відкриють представництво Українсько-данського молодіжного дому. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич, передає УНН.

Упевнений, що цей майданчик стане прекрасним місцем молодіжного розвитку, нових ідей та обміну досвідом для молоді Миколаєва та їхніх однолітків з Данії. – висловив сподівання Сенкевич.

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Як реалізувати цю ініціативу Олександр Сенкевич особисто обговорював сьогодні з главою Офісу Посольства Данії у Миколаєві Францискою Кіркегаард Флюг та директоркою Українсько-данського молодіжного дому Юлі Бойєсен.

На цій зустрічі Сенкевич розповів партнерам з Данії, що Миколаїв саме готується до відкриття міського молодіжного центру, який побудували у співпраці з міжнародними організаціями. Він зазначив, що наразі у приміщенні ще тривають ремонтні роботи, однак концепт закладу вже є.

Концепцію центру ми розробляємо з представниками молодіжних та студентських організацій, щоб він точно відповідав їхнім запитам. – зазначив Сенкевич.

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Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, із посиланням на міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України про те, що Данія надасть Україні пакет допомоги на суму понад 21 мільйон доларів для відбудови Миколаєва.