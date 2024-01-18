На Миколаївщині уламки збитих ворожих дронів впали на територію агропідприємства

російські війська вночі 17 січня безпілотниками атакували Миколаївську область. Уламки збитих БпЛА пошкодили приміщення агропідприємства. Постраждалих немає. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує УНН.

Вночі, 17 січня, під час бойової роботи підрозділів протиповітряної оборони із відбиття дронової атаки, внаслідок падіння уламків збитих БпЛА, в Снігурівській громаді пошкоджено складські приміщення агропідприємства. Постраждалих немає - написав Кім у Telegram.

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Також Кім повідомив, що протягом доби силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині було знищено ворожий дрон-камікадзе "Ланцет" та вісім ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Вчора, 17 січня, о 09:00 артилерійські удари фіксувалися по акваторії Очаківської громади Миколаївського району. Постраждалих немає.

Також вчора о 10:38 обстрілів зазнав населений пункт Куцурубської громади. Обійшлось без постраждалих, вказав голова ОВА.

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