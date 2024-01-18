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Армія рф вночі атакувала "шахедами" південь: збито 9 дронів, є влучання у Херсоні

Київ • УНН

 • 24424 перегляди

Російські війська здійснили атаку безпілотниками на південь України зі східного узбережжя Азовського моря, в результаті чого були уражені житлові райони Херсона та пошкоджені багатоповерхівки. Українські підрозділи протиповітряної оборони протистояли атаці, збивши вісім ударних безпілотників у Миколаївській області та ще один у Херсонській області.

Російські війська вночі спрямували дронову атаку на південь України, у Миколаївській області збили 8 ударних дронів типу Shahed, у Херсонській - ще один. У Херсоні та області є влучання. Про це повідомили у четвер у Силах оборони півдня України, пише УНН.

Деталі

"Уночі чергова масована дронова атака російських окупаційних військ була спрямована зі східного узбережжя Азовського моря по південних регіонах. Цього разу основна бойова робота тривала на Миколаївщині. Тут підрозділам протиповітряної оборони вдалося збити 8 БпЛА типу "Shahed-131/136", ще один – на Херсонщині", - повідомили у Силах оборони півдня України у Telegram.

Як зазначається, "ворог зумів поцілити по житлових кварталах Херсона". Вказано, що там пошкоджено багатоповерхівки, поранено жінку. "А також по агропідприємству в Бериславській громаді Херсонсьої області, де обійшлось без постраждалих", - додали у Силах оборони Півдня.

"У Баштанському районі Миколаївщини уламками збитих дронів завдано руйнувань ангару сільгосппідприємства. Люди не постраждали", - сказано у повідомленні.

У небі над Україною вночі знищили 22 з 33 ворожих "шахедів"18.01.24, 08:13 • 24751 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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