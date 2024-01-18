Армія рф вночі атакувала "шахедами" південь: збито 9 дронів, є влучання у Херсоні

Російські війська вночі спрямували дронову атаку на південь України, у Миколаївській області збили 8 ударних дронів типу Shahed, у Херсонській - ще один. У Херсоні та області є влучання. Про це повідомили у четвер у Силах оборони півдня України, пише УНН.

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"Уночі чергова масована дронова атака російських окупаційних військ була спрямована зі східного узбережжя Азовського моря по південних регіонах. Цього разу основна бойова робота тривала на Миколаївщині. Тут підрозділам протиповітряної оборони вдалося збити 8 БпЛА типу "Shahed-131/136", ще один – на Херсонщині", - повідомили у Силах оборони півдня України у Telegram.

Як зазначається, "ворог зумів поцілити по житлових кварталах Херсона". Вказано, що там пошкоджено багатоповерхівки, поранено жінку. "А також по агропідприємству в Бериславській громаді Херсонсьої області, де обійшлось без постраждалих", - додали у Силах оборони Півдня.

"У Баштанському районі Миколаївщини уламками збитих дронів завдано руйнувань ангару сільгосппідприємства. Люди не постраждали", - сказано у повідомленні.

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