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Армия рф ночью атаковала "шахедами" юг: сбито 9 дронов, есть попадание в Херсоне

Армия рф ночью атаковала "шахедами" юг: сбито 9 дронов, есть попадание в Херсоне

Киев • УНН

 • 24423 просмотра

Российские войска совершили атаку беспилотниками на юг Украины с восточного побережья Азовского моря, в результате чего были поражены жилые районы Херсона и повреждены многоэтажки. Украинские подразделения противовоздушной обороны противостояли атаке, сбив восемь ударных беспилотников в Николаевской области и еще один в Херсонской области.

Российские войска ночью направили дроновую атаку на юг Украины, в Николаевской области сбили 8 ударных дронов типа Shahed, в Херсонской - еще один. В Херсоне и области есть попадания. Об этом сообщили в четверг в Силах обороны юга Украины, пишет УНН.

Детали

"Ночью очередная массированная дроновая атака российских оккупационных войск была направлена с восточного побережья Азовского моря по южным регионам. На этот раз основная боевая работа продолжалась в Николаевской области. Здесь подразделениям противовоздушной обороны удалось сбить 8 БПЛА типа "Shahed-131/136", еще один - в Херсонской области", - сообщили в Силах обороны юга Украины в Telegram.

Как отмечается, "враг сумел попасть по жилым кварталам Херсона". Указано, что там повреждены многоэтажки, ранена женщина. "А также по агропредприятию в Бериславской громаде Херсонской области, где обошлось без пострадавших", - добавили в Силах обороны Юга.

"В Баштанском районе Николаевской области обломками сбитых дронов нанесены разрушения ангару сельхозпредприятия. Люди не пострадали", - сказано в сообщении.

В небе над Украиной ночью уничтожили 22 из 33 вражеских "шахедов"18.01.24, 08:13 • 24751 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война

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