На Николаевщине обломки сбитых вражеских дронов упали на территорию агропредприятия
Киев • УНН
российские войска ночью атаковали Николаевскую область с помощью беспилотников, обломки сбитых БпЛА повредили помещение агропредприятия.
российские войска ночью 17 января беспилотниками атаковали Николаевскую область. Обломки сбитых БпЛА повредили помещение агропредприятия. Пострадавших нет. Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует УНН.
Ночью, 17 января, во время боевой работы подразделений противовоздушной обороны по отражению дроновой атаки, в результате падения обломков сбитых БпЛА, в Снигиревской громаде повреждены складские помещения агропредприятия. Пострадавших нет
Детали
Также Ким сообщил, что в течение суток силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине было уничтожено вражеский дрон-камикадзе "Ланцет" и восемь ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".
Вчера, 17 января, в 09:00 артиллерийские удары фиксировались по акватории Очаковской громады Николаевского района. Пострадавших нет.
Также вчера в 10:38 обстрелам подвергся населенный пункт Куцурубской общины. Обошлось без пострадавших, указал председатель ОВА.
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На Николаевщине обломки сбитых вражеских дронов упали на территорию агропредприятия
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