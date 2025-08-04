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В Николаеве группа подростков не смогла попасть в закрытое укрытие: полиция начала расследование

Киев • УНН

 • 672 просмотра

Полиция Николаевской области начала уголовное производство по факту закрытого укрытия во время ракетной атаки. Группа подростков не смогла попасть в убежище, двери которого были закрыты.

В Николаеве группа подростков не смогла попасть в закрытое укрытие: полиция начала расследование

В Николаеве полицейские начали уголовное производство по факту закрытого укрытия во время ночной ракетной атаки 2-3 августа. Об этом сообщает пресс-служба Полиции Николаевщины, пишет УНН.

Детали

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию, в которой сообщалось, что группа подростков не смогла попасть в убежище, поскольку его двери были закрыты. После проверки информации этот факт подтвердился.

Следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса Украины — "оставление в опасности". Согласно санкции статьи, нарушителям грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Полиция призывает жителей в случае обнаружения закрытого укрытия, непригодных условий или если им препятствуют попасть в него, немедленно сообщать на спецлинию 102 или обращаться в ближайшее отделение полиции. Каждое такое обращение будет тщательно проверено, а виновные привлечены к ответственности.

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Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Николаев