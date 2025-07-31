Образовательный омбудсмен: «добровольное» дежурство в укрытиях нарушает права педагогов

Решение привлекать работников учебных заведений к дежурствам в укрытиях во время летних каникул на общественных началах может свидетельствовать о нарушении трудовых прав.

Образовательный омбудсмен призывает органы местной власти не перекладывать ответственность за безопасность на педагогов. Об этом Надежда Лещик написала на своей странице, передает УНН.

Решение о "добровольном" дежурстве в укрытиях во время летних каникул и отпусков нарушает права работников учебных заведений - говорится в сообщении.

Как указано, с начала военного положения в Службу образовательного омбудсмена поступают обращения и сообщения о принуждении педагогических работников к дежурствам в укрытиях учебных заведений, в частности ночных.

В частности, одна из таких ситуаций была освещена журналистами в конце июня.

Выявив эту ситуацию, сразу обратилась в Здолбуновский городской совет с соответствующим запросом относительно того, были ли в общине созданы формирования гражданской защиты и/или назначены лица гражданской защиты, ответственные за укрытия в учебных заведениях. В ответе…сообщается, что в общине нет такого формирования гражданской защиты и назначенных лиц гражданской защиты. В нем отмечается, что Советом обороны городской территориальной общины было принято решение о необходимости организовать свободный доступ к укрытиям во время воздушной тревоги в свободное от образовательного процесса время. И сообщается, что на совместном совещании с руководителями учебных заведений было решено, что на период летних каникул работники учебных заведений добровольно, на общественных началах будут обеспечивать доступ к укрытиям. А то, как именно будет происходить организация, – решают в самом заведении - рассказала Лещик.

То есть можно сделать вывод, говорит Лещик, что решение о "добровольности" принимали руководители учебных заведений совместно с представителями органов власти без участия педагогов, что "может свидетельствовать о принуждении к такому дежурству".

Из письма городского совета следует, что педагогов не планируют отзывать из отпуска для работы в период чрезвычайных ситуаций. В то же время работодатель не будет нести ответственности за создание здоровых и безопасных условий труда во время такой работы, а также не будет гарантировать соблюдение других трудовых прав работников - в частности, оплаты труда в выходные дни или за сверхурочные часы.

Следовательно, работник в этом случае не может отвечать за безопасность в укрытии или за сохранность имущества. Именно поэтому мероприятия по гражданской защите в общине должны быть организованы надлежащим образом, подчеркивает Лещик и не могут возлагаться на педагогов с нарушением их трудовых прав и гарантий.

Готовлю письмо в соответствующие органы - заявила омбудсмен.

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