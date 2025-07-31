Освітній омбудсмен: "добровільне" чергування в укриттях порушує права педагогів

Рішення залучати працівників закладів освіти до чергувань в укриттях під час літніх канікул на громадських засадах може свідчити про порушення трудових прав.

Освітній омбудсмен закликає органи місцевої влади не перекладати відповідальність за безпеку на педагогів. Про це Надія Лещик написала на своїй сторінці, передає УНН.

Рішення щодо "добровільного" чергування в укриттях під час літніх канікул та відпусток порушує права працівників закладів освіти - ідеться в повідомленні.

Як вказано, з початку воєнного стану до Служби освітнього омбудсмена надходять звернення та повідомлення щодо примусу педагогічних працівників до чергувань в укриттях закладів освіти, зокрема нічних.

Зокрема одна з таких ситуацій була висвітлена журналістами наприкінці червня.

Виявивши цю ситуацію, одразу звернулася до Здолбунівської міської ради з відповідним запитом щодо того, чи були у громаді створені формування цивільного захисту та/або призначені особи цивільного захисту, відповідальні за укриття в закладах освіти. У відповіді…повідомляється, що у громаді немає такого формування цивільного захисту та призначених осіб цивільного захисту. У ній зазначається, що Радою оборони міської територіальної громади було прийнято рішення про потребу організувати вільний доступ до укриттів під час повітряної тривоги у вільний від освітнього процесу час. Та повідомляється, що на спільній нараді з керівниками закладів освіти було вирішено, що на період літніх канікул працівники закладів освіти добровільно, на громадських засадах будуть забезпечувати доступ до укриттів. А те, як саме відбуватиметься організація, – вирішують у самому закладі - розповіла Лещик.

Тобто можна зробити висновок, каже Лещик, що рішення про "добровільність" приймали керівники закладів освіти спільно з представниками органів влади без участі педагогів, що "може свідчити про примус до такого чергування".

З листа міської ради випливає, що педагогів не планують відкликати з відпустки для роботи у період надзвичайних ситуацій. Водночас роботодавець не нестиме відповідальності за створення здорових і безпечних умов праці під час такої роботи, а також не гарантуватиме дотримання інших трудових прав працівників - зокрема, оплати праці у вихідні дні або за понаднормові години.

Отже, працівник у цьому випадку не може відповідати за безпеку в укритті чи за збереження майна. Саме тому заходи з цивільного захисту у громаді повинні бути організовані належним чином, наголошує Лещик і не можуть покладатися на педагогів із порушенням їхніх трудових прав та гарантій.

Готую лист до відповідних органів - заявила омбудсмен.

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