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У Миколаєві група підлітків не змогла потрапити до закритого укриття: поліція розпочала розслідування

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Поліція Миколаївщини розпочала кримінальне провадження щодо закритого укриття під час ракетної атаки. Група підлітків не змогла потрапити до сховища, двері якого були зачинені.

У Миколаєві група підлітків не змогла потрапити до закритого укриття: поліція розпочала розслідування

У Миколаєві поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом зачиненого укриття під час нічної ракетної атаки 2-3 серпня. Про це повідомляє пресслужба Поліції Миколаївщини, пише УНН.

Деталі

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію, в якій повідомлялося, що група підлітків не змогла потрапити до сховища, оскільки його двері були зачинені. Після перевірки інформації цей факт підтвердився.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України — "залишення у небезпеці". Відповідно до санкції статті, порушникам загрожує до двох років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.

Поліція закликає мешканців у разі виявлення зачиненого укриття, непридатних умов або якщо їм перешкоджають потрапити до нього, негайно повідомляти на спецлінію 102 або звертатись до найближчого відділення поліції. Кожне таке звернення буде ретельно перевірено, а винних притягнуто до відповідальності.

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Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Миколаїв