"У них своя война": еще 7 украинцев с онкологией поехали на лечение в Италию

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«Даже в условиях военного положения наша медицинская система работает и спасает украинцев. Тем не менее, есть случаи, когда - из-за войны войны и ежедневных атак российских военных – пациенты, к сожалению, не могут получить необходимое лечение в стационаре или дома. Поэтому мы ищем пути, как обеспечить нашим пациентам необходимое специализированное лечение, и – находим», – сказал министр Минздрава Виктор Ляшко.

Детали

Отправка маленьких пациентов на лечение за границу происходит по маршруту Львов-Польша-больница назначения. Благодаря «конвоям жизни» уже более 500 детей с онкологией продолжили лечение в Европе, США и Канаде.

Дополнение

На специализированное лечение в клиники Германии и Нидерландов эвакуировали 21 украинца.