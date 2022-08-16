"У них своя война": еще 7 украинцев с онкологией поехали на лечение в Италию
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Во вторник, 16 августа, группа детей с онкологией отбыла на специализированное лечение в Италию. Это стало возможным благодаря медицинским «конвоям жизни», что является уникальной практикой для мирового медицинского сообщества. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, информирует УНН.
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«Даже в условиях военного положения наша медицинская система работает и спасает украинцев. Тем не менее, есть случаи, когда - из-за войны войны и ежедневных атак российских военных – пациенты, к сожалению, не могут получить необходимое лечение в стационаре или дома. Поэтому мы ищем пути, как обеспечить нашим пациентам необходимое специализированное лечение, и – находим», – сказал министр Минздрава Виктор Ляшко.
Детали
Отправка маленьких пациентов на лечение за границу происходит по маршруту Львов-Польша-больница назначения. Благодаря «конвоям жизни» уже более 500 детей с онкологией продолжили лечение в Европе, США и Канаде.
Дополнение
На специализированное лечение в клиники Германии и Нидерландов эвакуировали 21 украинца.