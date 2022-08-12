На спеціалізоване лікування до клінік за кордоном евакуювали 21 українця
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. На спеціалізоване лікування до клінік Німеччини та Нідерландів евакуювали 21 українця, повідомили у МОЗ України, пише УНН.
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"МОЗ та Єврокомісія евакуювали 21 українця на спеціалізоване лікування до клінік Німеччини та Нідерландів", - йдеться у повідомленні.
Деталі
У МОЗ зазначають, що евакуаційні рейси громадян України з найбільш «гарячих точок» та прифронтових територій, де точаться активні бойові дії, тривають з перших днів війни.
"Серед евакуйованих є онкохворі, які потребують якнайскорішого продовження лікування, а також пацієнти зі складними мінно-вибуховими пораненнями з різних регіонів України, які потрапили під ворожий обстріл", - додали у міністерстві.
Так, вказано, що спочатку пацієнтів доставили до Львівщини, а звідти, після стабілізації їхнього стану, евакуювали за кордон до спеціалізованих клінік Європи для продовження лікування.
Доповнення
ВООЗ підтвердила вже 445 атак на охорону здоров'я в Україні з початку повномасштабного вторгнення рф, у них загинуло 86 людей і 105 були поранені (за повідомленнями між 24 лютого та 11 серпня).