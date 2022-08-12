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На специализированное лечение в клиники за границей эвакуировали 21 украинца

Киев • УНН

 • 195280 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. На специализированное лечение в клиники Германии и Нидерландов эвакуировали 21 украинца, сообщили в Минздраве Украины, пишет УНН.

На специализированное лечение в клиники за границей эвакуировали 21 украинца

Цитата

"Минздрав и Еврокомиссия эвакуировали 21 украинца на специализированное лечение в клиники Германии и Нидерландов", - говорится в сообщении.

Детали

В Минздраве отмечают, что эвакуационные рейсы граждан Украины с наиболее «горячих точек» и прифронтовых территорий, где идут активные боевые действия, продолжаются с первых дней войны.

"Среди эвакуированных есть онкобольные, нуждающиеся в скорейшем продолжении лечения, а также пациенты со сложными минно-взрывными ранениями из разных регионов Украины, которые попали под вражеский обстрел", - добавили в министерстве.

Так, указано, что сначала пациентов доставили во Львовскую область, а оттуда, после стабилизации их состояния, эвакуировали за границу в специализированные клиники Европы для продолжения лечения.

Дополнение

ВОЗ подтвердила уже 445 атак на здравоохранение в Украине с начала полномасштабного вторжения рф, в них погибли 86 человек и 105 были ранены (по сообщениям между 24 февраля и 11 августа).

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