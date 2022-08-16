"В них своя війна": ще 7 українців з онкологією поїхали на лікування до Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У вівторок, 16 серпня, група дітей з онкологією відбула на спеціалізоване лікування до Італії. Це стало можливим завдяки медичним «конвоям життя», що є унікальною практикою для світової медичної спільноти. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я, інформує УНН.
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«Навіть в умовах воєнного стану наша медична система працює й рятує українців. Проте, є випадки, коли - через війну і щоденні атаки російських військових – пацієнти, на жаль, не можуть отримати необхідне лікування у стаціонарі чи вдома. Тому ми шукаємо шляхи, як забезпечити нашим пацієнтам необхідне спеціалізоване лікування, і - знаходимо», - сказав міністр МОЗ Віктор Ляшко.
Деталі
Відправлення маленьких пацієнтів на лікування за кордон відбувається за маршрутом Львів-Польща-лікарня призначення. Завдяки «конвоям життя» вже понад 500 дітей з онкологією продовжили лікування у Європі, США і Канаді.
Доповнення
На спеціалізоване лікування до клінік Німеччини та Нідерландів евакуювали 21 українця.