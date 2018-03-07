В НФ прогнозируют снятие Гонтаревой на следующей пленарной неделе

"Есть перспектива решения кадровых вопросов в той пленарной неделе, а у нас много кадровых вопросов - и ЦИК, и Гонтарева, и Счетная палата, и Омбудсмен. Я думаю, что какой-то один день будет выделен для кадровых вопросов, есть такая перспектива.

Также, думаю, что за отставку Гонтаревой наберется нужное количество голосов, но здесь вопрос - не только ее в отставку отправить, здесь вопрос еще и в том, что "свято место пусто не бывает". Поэтому в этой ситуации существует вопрос политических договоренностей и компромиссов", - отметил он.

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И.Лапин добавил, что в случае отсутствия достаточного количества голосов за назначение главой Нацбанка Я.Смолия, голосовать за отставку В.Гонтаревой не будут.

"Я лично буду голосовать за Смолия. Это ответственность Президента, кандидатура Президента, тем более, что Смолий работал еще до Гонтаревой в НБУ. У меня есть к нему ряд вопросов, но они не носят глобального характера", - резюмировал нардеп.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что "Народный фронт" будет голосовать за назначение Я.Смолия при условии, что получит в "управление" ГП "Украэрорух". Впоследствии в партии такие данные журналистов опровергли, однако в конце прошлой недели заявили, что все будут голосовать за кандидатуру Я.Смолия в качестве председателя НБУ.

Добавим, что по данным "Знай.юа", интерес к предприятию "Украэрорух" имеет лично председатель фракции НФ - Максим Бурбак, а процесс "отжимания актива был запущен еще в декабре прошлого года".

И действительно, на ГП сегодня продолжаются баталии: с одной стороны чиновники Мининфраструктуры пытаются срочно переписать устав "Украэрорух", а с другой стороны, коллектив предприятия требует от профильного министра В.Омеляна уволить руководство ГП.