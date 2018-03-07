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В НФ прогнозують зняття Гонтаревої наступного пленарного тижня

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КИЇВ. 7 березня. УНН. За зняття голови НБУ Валерії Гонтаревої не голосували через те, що тривають політичні домовленості. Про це УНН розповіли у “Народному фронті”. Також, за словами представника політичної сили Ігоря Лапіна, вирішення кадрових питань НБУ має відбутися наступного пленарного тижня.

“Є перспектива вирішення кадрових питань на тому пленарному тижні, а у нас багато кадрових питань — і ЦВК, і Гонтарева, і Рахункова палата, і Омбудсмен. Я думаю, що якийсь один день буде виділено для кадрових питань, є така перспектива.

Також, думаю, що за відставку Гонтаревої набереться потрібна кількість голосів, але тут питання - не лише її у відставку відправити, тут питання ще й у тому, що "свято место пусто не бывает". Тому в цій ситуацій є питання політичних домовленостей та компромісів”, — зазначив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Народний фронт" підтримає призначення головою Нацбанку Якова Смолія за право курувати діяльність ДП “Украерорух”

І.Лапін додав, що уразі відсутності достатньої кількості голосів за призначення головою Нацбанку Я.Смолія, голосувати за відставку В.Гонтаревої не будуть.

“Я ж особисто буду голосувати за Смолія. Це відповідальність Президента, кандидатура Президента, тим паче, що Смолій працював ще до Гонтаревої у НБУ. У мене є до нього ряд питань, але вони не носять глобального характеру”, — резюмував нардеп.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про те, що “Народний фронт” буде голосувати за призначення Я.Смолія за умови, що отримає в “управління” ДП “Украерорух”. Згодом у партії такі дані журналістів спростували, проте наприкінці минулого тижня заявили, що все ж голосуватимуть за кандидатуру Я.Смолія у якості голови НБУ.

Додамо, що згідно з даними “Знай.юа”, цікавість до підприємства “Украерорух” має особисто голова фракції НФ — Максим Бурбак, а процес “віджимання активу був запущений ще в грудні минулого року”.

І дійсно, на ДП сьогодні тривають баталії: з одного боку чиновники Мінінфраструктури намагаються терміново переписати статут “Украерорух”, а з іншого боку, колектив підприємства вимагає від профільного міністра В.Омеляна звільнити керівництво ДП.

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