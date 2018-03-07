В НФ прогнозують зняття Гонтаревої наступного пленарного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. За зняття голови НБУ Валерії Гонтаревої не голосували через те, що тривають політичні домовленості. Про це УНН розповіли у “Народному фронті”. Також, за словами представника політичної сили Ігоря Лапіна, вирішення кадрових питань НБУ має відбутися наступного пленарного тижня.
“Є перспектива вирішення кадрових питань на тому пленарному тижні, а у нас багато кадрових питань — і ЦВК, і Гонтарева, і Рахункова палата, і Омбудсмен. Я думаю, що якийсь один день буде виділено для кадрових питань, є така перспектива.
Також, думаю, що за відставку Гонтаревої набереться потрібна кількість голосів, але тут питання - не лише її у відставку відправити, тут питання ще й у тому, що "свято место пусто не бывает". Тому в цій ситуацій є питання політичних домовленостей та компромісів”, — зазначив він.
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І.Лапін додав, що уразі відсутності достатньої кількості голосів за призначення головою Нацбанку Я.Смолія, голосувати за відставку В.Гонтаревої не будуть.
“Я ж особисто буду голосувати за Смолія. Це відповідальність Президента, кандидатура Президента, тим паче, що Смолій працював ще до Гонтаревої у НБУ. У мене є до нього ряд питань, але вони не носять глобального характеру”, — резюмував нардеп.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про те, що “Народний фронт” буде голосувати за призначення Я.Смолія за умови, що отримає в “управління” ДП “Украерорух”. Згодом у партії такі дані журналістів спростували, проте наприкінці минулого тижня заявили, що все ж голосуватимуть за кандидатуру Я.Смолія у якості голови НБУ.
Додамо, що згідно з даними “Знай.юа”, цікавість до підприємства “Украерорух” має особисто голова фракції НФ — Максим Бурбак, а процес “віджимання активу був запущений ще в грудні минулого року”.
І дійсно, на ДП сьогодні тривають баталії: з одного боку чиновники Мінінфраструктури намагаються терміново переписати статут “Украерорух”, а з іншого боку, колектив підприємства вимагає від профільного міністра В.Омеляна звільнити керівництво ДП.