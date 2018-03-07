В НФ прогнозують зняття Гонтаревої наступного пленарного тижня

КИЇВ. 7 березня. УНН. За зняття голови НБУ Валерії Гонтаревої не голосували через те, що тривають політичні домовленості. Про це УНН розповіли у “Народному фронті”. Також, за словами представника політичної сили Ігоря Лапіна, вирішення кадрових питань НБУ має відбутися наступного пленарного тижня.