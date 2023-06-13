В небе над Украиной было уничтожено 10 из 14 крылатых ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. В небе над Украиной ночью было уничтожено 10 из 14 крылатых ракет и один "шахед". Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
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"Предварительно, враг применил 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 было уничтожено противовоздушной обороной. Также нанес авиационный удар 4 "шахедами", 1 - уничтожен нашими защитниками", - говорится в сообщении.
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Глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул сообщал, что во время ночной атаки враг попал в пятиэтажку в Кривом Роге, под завалами, вероятно, находятся люди. Скорая оказывает помощь, есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии.
Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отметил, что в результате атаки уже есть погибшие и раненые.
Кроме того, оккупанты атаковали "шахедами" Харьков, в результате обстрела есть разрушения.