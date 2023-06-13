Нічна атака на Кривий Ріг: відомо про загиблих та поранених внаслідок обстрілу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Внаслідок нічної атаки окупантів на Кривий Ріг є загиблі та поранені. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, пише УНН.
Цитата
"Масована ракетна атака по Кривому Рогу.
Черговий терористичний акт росіян по житловому сектору. Вночі. Підступно. Жорстоко.
Є загиблі та поранені", - написав Лисак.
Доповнення
Голова військової адміністрації міста Кривий Ріг Олександр Вілкул повідомляв, що ворог поцілив у п'ятиповерхівку в Кривому Розі, під завалами, ймовірно, знаходяться люди. Швидка надає допомогу, є постраждалі у вкрай тяжкому стані.