Нічна атака на Кривий Ріг: відомо про загиблих та поранених внаслідок обстрілу

Цитата

"Масована ракетна атака по Кривому Рогу.

Черговий терористичний акт росіян по житловому сектору. Вночі. Підступно. Жорстоко.

Є загиблі та поранені", - написав Лисак.

Доповнення

Голова військової адміністрації міста Кривий Ріг Олександр Вілкул повідомляв, що ворог поцілив у п'ятиповерхівку в Кривому Розі, під завалами, ймовірно, знаходяться люди. Швидка надає допомогу, є постраждалі у вкрай тяжкому стані.