Ночная атака на Кривой Рог: известно о погибших и раненых в результате обстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. В результате ночной атаки оккупантов на Кривой Рог есть погибшие и раненые. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, пишет УНН.
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"Массированная ракетная атака по Кривому Рогу.
Очередной террористический акт россиян по жилому сектору. Ночью. Коварно. Жестоко.
Есть погибшие и раненые", - написал Лысак.
Дополнение
Глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул сообщал, что враг попал в пятиэтажку в Кривом Роге, под завалами, вероятно, находятся люди. Скорая оказывает помощь, есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии.