В небі над Україною було знищено 10 з 14 крилатих ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. В небі над Україною вночі було знищено 10 з 14 крилатих ракет та один "шахед". Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
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"Попередньо, ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також завдав авіаційного удару 4 "шахедами", 1 - знищено нашими захисниками", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Голова військової адміністрації міста Кривий Ріг Олександр Вілкул повідомляв, що під час нічної атаки ворог поцілив у п'ятиповерхівку в Кривому Розі, під завалами, ймовірно, знаходяться люди. Швидка надає допомогу, є постраждалі у вкрай тяжкому стані.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що внаслідок атаки вже є загиблі та поранені.
Крім того, окупанти атакували "шахедами" Харків, внаслідок обстрілу є руйнування.