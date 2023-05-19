В небе над Днепропетровщиной сбили два вражеских дрона - ОК "Восток"

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"По состоянию на 21.40 подразделением ПвК "Восток" южнее города Днепр было уничтожено сразу два БПЛА противника", - говорится в сообщении.

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Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram также намекал на работу ПВО в области.

"-2", - писал Лысак.

Также, в течение текущих суток враг обстреливал Украину ракетами, из авиации и из реактивных систем залпового огня. В Генштабе сообщали, что оккупанты за сутки нанесли около 90 ударов по стране.

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