В небі над Дніпропетровщиною збили два ворожі дрони - ОК "Схід"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. В небі над Дніпропетровщиною були збиті два ворожі дрони. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід", пише УНН.
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"Станом на 21.40 підрозділом ПвК "Схід" південіше міста Дніпро було знищено одразу два БПЛА противника", - йдеться в повідомленні.
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Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram також натякав на роботу ППО в області.
"-2", - писав Лисак.
Також, протягом поточної доби ворог обстрілював Україну ракетами, з авіації та з реактивних систем залпового вогню. У Генштабі повідомляли, що окупанти за добу завдали близько 90 ударів по країні.
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