В НБА впервые за полгода зафиксировали инфицированных коронавирусом игроков
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Два баскетболиста “Голден Стэйт Уорриорз” сдали положительные тесты на коронавирус, передает УНН со ссылкой на “ESPN”.
Имена зараженных не разглашают. Известно, что они сдали положительные тесты по возвращении в Сан-Франциско.
По этой причине все тренировки были перенесены и последующее тренировочное занятие будет проведено 7 декабря.
Примечательно, что это первые зарегистрированные случаи с коронавирусом среди игроков НБА с момента рестарта сезона НБА в июле.
Напомним, что сезон НБА стартует 22 декабря.