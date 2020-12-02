В НБА впервые за полгода зафиксировали инфицированных коронавирусом игроков

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 19977 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 39908 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 55688 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 70295 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 108984 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 112242 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Два баскетболиста “Голден Стэйт Уорриорз” сдали положительные тесты на коронавирус, передает УНН со ссылкой на “ESPN”.

Имена зараженных не разглашают. Известно, что они сдали положительные тесты по возвращении в Сан-Франциско.

По этой причине все тренировки были перенесены и последующее тренировочное занятие будет проведено 7 декабря.

Примечательно, что это первые зарегистрированные случаи с коронавирусом среди игроков НБА с момента рестарта сезона НБА в июле.

Напомним, что сезон НБА стартует 22 декабря.

Украинские Национальные Новости

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