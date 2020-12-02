В НБА впервые за полгода зафиксировали инфицированных коронавирусом игроков

Имена зараженных не разглашают. Известно, что они сдали положительные тесты по возвращении в Сан-Франциско.

По этой причине все тренировки были перенесены и последующее тренировочное занятие будет проведено 7 декабря.

Примечательно, что это первые зарегистрированные случаи с коронавирусом среди игроков НБА с момента рестарта сезона НБА в июле.

Напомним, что сезон НБА стартует 22 декабря.