В НБА вперше за півроку зафіксували інфікованих на коронавірус гравців

Імена заражених не розголошують. Відомо, що вони здали позитивні тести після повернення в Сан-Франциско.

З цієї причини всі тренування були перенесені і наступне тренувальне заняття буде проведено 7 грудня.

Примітно, що перші зареєстровані випадки з коронавірусом серед гравців НБА з моменту рестарту сезону НБА в липні.

Нагадаємо, що сезон НБА стартуватиме 22 грудня.