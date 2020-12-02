В НБА вперше за півроку зафіксували інфікованих на коронавірус гравців
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Два баскетболіста “Голден Стейт Ворріорс” здали позитивні тести на коронавірус, передає УНН з посиланням на “ESPN”.
Імена заражених не розголошують. Відомо, що вони здали позитивні тести після повернення в Сан-Франциско.
З цієї причини всі тренування були перенесені і наступне тренувальне заняття буде проведено 7 грудня.
Примітно, що перші зареєстровані випадки з коронавірусом серед гравців НБА з моменту рестарту сезону НБА в липні.
Нагадаємо, що сезон НБА стартуватиме 22 грудня.