Стала відома дата старту нового сезону НБА

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Профспілка гравців НБА затвердила план ліги з проведення сезону 2020-21, повідомляє УНН з посиланням на "ESPN".

Профспілка гравців НБА проголосувала за схвалення пропозиції НБА з проведення сезону-2020/2021, який розпочнеться 22 грудня. Регулярний чемпіонат буде складатися з 72 ігор замість 82 ігор. Чемпіон Асоціації має визначитися ще до старту Олімпійських ігор в Токіо, що дозволить зіркам НБА виступити на ОІ.

Тренувальний табір розпочнеться 1 грудня і триватиме три тижні, кожен клуб проведе 3 або 4 передсезонних матчу.

Зауважимо, що Матч зірок НБА відбудеться на початку березня, регулярний чемпіонат завершиться в середині травня, плей-офф стартує у другій половині травня, а фінальна серія повинна закінчиться у другій половині липня.

Як писав УНН, “Лейкерс” стали чемпіонами НБА у попередньому сезоні.

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