Стала известна дата старта нового сезона НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Профсоюз игроков НБА утвердила план лиги по проведению сезона 2020-21, сообщает УНН со ссылкой на "ESPN".
Профсоюз игроков НБА проголосовал за принятие предложения НБА по проведению сезона 2020/2021, который начнется 22 декабря. Регулярный чемпионат будет состоять из 72 игр вместо 82 игр. Чемпион Ассоциации должен определиться еще до старта Олимпийских игр в Токио, что позволит звездам НБА выступить на ОИ.
Тренировочный лагерь начнется 1 декабря и продлится три недели, каждый клуб проведет 3 или 4 предсезонных матча.
Заметим, что Матч звезд НБА состоится в начале марта, регулярный чемпионат завершится в середине мая, плей-офф стартует во второй половине мая, а финальная серия должна закончится во второй половине июля.
Как писал УНН “Лейкерс” стали чемпионами НБА в предыдущем сезоне.