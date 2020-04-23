В НАПК обещают все же проверить Баканова из-за ценного подарка от Суркиса

“Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) осуществляет мониторинг нарушения председателем СБУ Иваном Бакановым антикоррупционного законодательства на юбилее народного депутата от „Оппозиционной платформы — За жизнь“ и соратника Виктора Медведчука Григория Суркиса”, — рассказали в ЦПК.

Ранее НАПК отказалось проверять эти факты, однако с приходом нового руководства ответ изменился, говорят в Центре.

“За прежнего руководства НАПК мы всегда получали формальные отписки, агентство не реагировало на обращения общественности. Надеемся после перезагрузки НАПК в дальнейшем пользоваться законом, а не должностями. Как и в этом деле, НАПК должно предоставить оценку действиям Баканова и в случае подтверждения нарушения, направить в суд протокол”, — комментирует юрист ЦПК Андрей Савин.

Напомним, в сентябре прошлого года журналисты программы “Схемы” обнародовали информацию о праздновании юбилея Суркиса: его гостей и подарки, которые им вручал депутат. Празднование дня рождения Суркиса посетил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Юбиляр раздавал гостям сувениры стоимостью 540 евро, что для руководителя СБУ могло быть нарушением закона “О предотвращении коррупции”.

Журналисты узнали, что присутствующие на празднике в отеле “Интерконтинеталь” получили на память от именинника фоторамку итальянского бренда Fendi.

Сам Баканов в комментарии журналистам сказал, что на празднике Суркиса “изучал оперативную обстановку”.

Суркис же заверил, что дружит с Бакановым, и именно поэтому глава СБУ был приглашен на празднование.