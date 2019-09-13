Баканов міг порушити антикорупційний закон, прийнявши подарунок від Суркіса - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Глава Служби безпеки України Іван Баканов 4 вересня відвідав святкування дня народження народного депутата від ОПЗЖ Григорія Суркіса. Ювіляр роздавав гостям сувеніри вартістю 540 євро, що для керівника СБУ могло бути порушенням закону "Про запобігання корупції". Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми: корупція в деталях", передає УНН.
Журналісти дізналися, що присутні на святі в готелі "Інтерконтинеталь" отримали на пам'ять від іменинника фоторамку італійського бренду Fendi. Її вартість становить 540 євро або близько 15 тис. гривень.
Разом з тим, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", глава СБУ не може прийняти подарунок, який коштує більше, ніж прожитковий мінімум для працездатних осіб (близько 2 тисяч гривень).
Таким чином, якщо Баканов також отримав в подарунок фоторамку Fendi від ювіляра Суркіса і прийняв його, то порушив закон. За порушення відповідних норм глава СБУ може отримати штраф від 1700 до 3400 гривень і конфіскацію дорогої фоторамки, йдеться в сюжеті.
"Схеми" звернулися за коментарем до Баканова з питанням, чи буде організована внутрішня перевірка факту отримання главою СБУ подарунка на предмет того, чи не перевищує він гранично допустиму вартість, зазначену в статті 23 закону "Про запобігання корупції".
Відповіді редакція поки не отримала.
Нагадаємо, Баканов у коментарі журналістам сказав, що на святі Суркіса "вивчав оперативну обстановку". Суркіс же заявив, що дружить з Бакановим, і саме тому глава СБУ був запрошений на святкування.
А на думку політолога Владислава Дзівідзінского, подібними діями і заявами, Суркіс намагається показати свою близькість до влади. І причина тому можливі швидкі кримінальні провадження з представниками ОПЗЖ, до числа яких належить і сам Суркіс.
Нагадаємо також, що ФК "Динамо" Суркісів недавно стало фігурантом гучного розслідування видання Der Spiegel. Німецькі журналісти написали про те, що офшорна компанія Ігоря Суркіса освоїла майже 390 млн євро УЄФА, призначених Українській асоціації футболу (раніше - ФФУ - ред).