Баканов міг порушити антикорупційний закон, прийнявши подарунок від Суркіса - ЗМІ

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Глава Служби безпеки України Іван Баканов 4 вересня відвідав святкування дня народження народного депутата від ОПЗЖ Григорія Суркіса. Ювіляр роздавав гостям сувеніри вартістю 540 євро, що для керівника СБУ могло бути порушенням закону "Про запобігання корупції". Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми: корупція в деталях", передає УНН.