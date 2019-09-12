Политолог о юбилее нардепа и его VIP-гостях: Суркис пытается показать свою близость к власти

В целом, по его словам, в информационном пространстве страны сегодня отражается конфликт интересов, в том числе межличностный, между новой властью во главе с Зеленским и старой властью, что наиболее представлена в ОПЗЖ, и условно говоря, ее одним из крупнейших лидеров - Медведчуком.

"Все попытки ОПЗЖ получить право на золотые акции вместе со "Слугой народа", предложить им себя и объединить коалицию - провалились. Попытка Медведчука закрепиться основным "мостом" между Украиной и Россией - тоже провалились. Поэтому мы видим, что ОПЗЖ - это единственная политическая сила, которая будет в явной оппозиции", - считает политолог.

По мнению Дзивидзинского, для представителей ОПЗЖ сегодня исполнился худший из возможных сценариев, особенно, если учитывать высокие рейтинги указанной политсилы накануне выборов.

"Пребывание таких элит, в том числе - Суркиса, Медведчука и всех бывших руководителей, которые имеют свои бизнес-интересы во всех сферах, в том числе и в энергетической, - в глухой оппозиции без прав да еще и с возможными последствиями для преследования с противодействием политической силе, которая имеет монополию на власть - это худший сценарий, который они могли себе представить. Особенно после тех рейтингов, которые имела накануне выборов группа ОПЗЖ вместе с Суркисом.

Так, теперь каждый отдельно и по мере своих возможностей пытается себя обезопасить от реализации обещаний новой власти. А новая власть избирателям обещала, что будет преследовать всех тех, кто были коррупционерами и олигархами, и кто заработал свое состояние незаконно.

На это давно отсрочен запрос, и политической воли через круговую поруку у предыдущей власти не хватало", - пояснил политолог.

Именно поэтому, Дзивидзинский предположил, что команда Зеленского в ближайшее время начнет "разбираться" с представителями бывших политических и олигархических кланов.

"А может уже начали, в том числе, и руками Баканова. И есть огромный риск, что конкретные лица ОПЗЖ, несмотря даже на их статусы народных депутатов, вес, роль и деньги - будут иметь против себя объективные расследования, тем более по требованию общества. И общество будет, поддерживая эти процессы, подогревать действия власти", - убежден политолог.

Соответственно, понимая такие перспективы развития событий, Суркис сегодня пытается показать свою близость к власти. И пышное празднование дня рождения с присутствием высокопоставленных представителей новой власти, указывает именно на это, считает эксперт.

"В данном случае Суркис пытается показать свою близость к власти. И в будущем он может это использовать несколькими способами: начиная от политических заявлений в информационной сети (а у них минимум 3 телеканала сконцентрировано в руках и еще несколько электронных СМИ), заканчивая тем, что это будет частью компромата, хотя бы в публичном пространстве, на самого Баканова", - добавил Дзивидзинский.

Он также добавил, что не верит в наличие давней дружбы между Бакановым и Суркисом, а потому предположил, что соответствующее заявление юбиляра могло быть сделано, "чтобы пропиариться".

Напомним, по информации журналистов "Радио Свобода", глава СБУ Иван Баканов, вместе с первым помощником президента Зеленского Сергеем Шефиром были на праздновании 70-летия Григория Суркиса. После этого, нардеп заявил СМИ, что знал Баканова еще до назначения его руководителем Службы безопасности и "дружит" с ним.

"Мог ли я его знать раньше? Да, мог. Я не дружу с креслами. Я дружу с людьми", - сказал Суркис.