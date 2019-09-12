Політолог про ювілей нардепа та його VIP-гостей: Суркіс намагається показати свою наближеність до влади

Загалом, за його словами, в інформаційному просторі країни сьогодні відображається конфлікт інтересів, в тому числі міжособистісний, між новою владою на чолі із Зеленським і старою владою, яка найбільше представлена в ОПЗЖ, і умовно кажучи, її одним із найбільших лідерів — Медведчуком.

“Всі спроби ОПЗЖ отримати право на золоті акції разом зі „Слугою народу“, запропонувати їм себе і об’єднати коаліцію — провалилися. Спроба Медведчука закріпитися основним „мостом“ між Україною та Росією — теж провалилися. Тому ми бачимо, що ОПЗЖ — це єдина політична сила, яка буде в явній опозиції”, — вважає політолог.

На думку Дзівідзінського, для представників ОПЗЖ сьогодні справдився найгірший з можливих сценаріїв, особливо, якщо зважати на високі рейтинги вказаної політсили напередодні виборів.

“Перебування таких еліт, в тому числі — Суркіса, Медведчука, і всіх колишніх керівників, які мають свої бізнес-інтереси в усіх сферах, зокрема і в енергетичній, — в глухій опозиції без жодних прав та ще й з можливими наслідками щодо переслідування, з протидією політичній силі, яка має монополію на владу — це найгірший сценарій, який вони могли собі уявити. Особливо після тих рейтингів, які мала напередодні виборів група ОПЗЖ разом з Суркісами.

Тож, тепер кожен окремо і в міру своїх можливостей намагається себе убезпечити від реалізації обіцянок нової влади. А нова влада виборцям обіцяла, що буде переслідувати всіх тих, хто був корупціонерами та олігархами, і хто заробив свої статки незаконно.

На це є давно відтермінований запит, і політичної волі через кругову поруку у попередньої влади не вистачало”, - пояснив політолог.

Саме тому, Дзівідзінський припустив, що команда Зеленського найближчим часом розпочне “розбиратися” з представниками колишніх політичних та олігархічних кланів.

“А може вже почали, у тому числі, й руками Баканова. І є величезний ризик, що конкретні особи ОПЗЖ, не дивлячись, навіть, на їх статуси народних депутатів, вагу, роль та гроші — будуть мати проти себе об’єктивні розслідування, тим більше на вимогу суспільства. І суспільство буде, підтримуючи ці процеси, підігрівати дії влади”, — переконаний політолог.

Відповідно, розуміючи такі перспективи розвитку подій, Суркіс сьогодні намагається показати свою наближеність до влади. І пишне святкування дня народження з присутністю високопоставлених представників нової влади, вказує саме на це, вважає експерт.

“В даному випадку Суркіс намагається показати свою наближеність до влади. І в майбутньому він може це використати декількома способами: починаючи від політичних заяв в інформаційній мережі (а у них мінімум 3 телеканали сконцентровано в руках і ще кілька електронних ЗМІ), закінчуючи тим, що це буде частиною компромату, хоча б у публічному просторі, на самого Баканова”, — додав Дзівідзінський.

Він також додав, що не вірить у наявність давньої дружби між Бакановим та Суркісом, а тому припустив, що відповідна заява ювіляра могла бути зроблена, “щоб пропіаритися”.

Нагадаємо, за інформацією журналістів “Радіо Свобода”, голова СБУ Іван Баканов, разом з першим помічником президента Зеленського Сергієм Шефіром були на святкуванні 70-річчя Григорія Суркіса. Після цього, нардеп заявив ЗМІ, що знав Баканова ще до призначення його керівником Служби безпеки і “дружить” із ним.

“Чи міг я його знати раніше? Так, міг. Я не дружу з кріслами. Я дружу з людьми”, — сказав Суркіс.