Суркіс виправдав присутність Баканова на своєму ювілеї "давньою дружбою"

КИЇВ. 12 вересня. УНН. Народний депутат від партії "Опозиційна платформа - За життя" Григорій Суркіс запросив на свій ювілей голову Служби безпеки України Івана Баканова як друга, а не як посадову особу. Про це Суркіс заявив у коментарі журналістам, передає УНН з посиланням на спортивний портал "Трибуна".