Суркіс виправдав присутність Баканова на своєму ювілеї "давньою дружбою"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Народний депутат від партії "Опозиційна платформа - За життя" Григорій Суркіс запросив на свій ювілей голову Служби безпеки України Івана Баканова як друга, а не як посадову особу. Про це Суркіс заявив у коментарі журналістам, передає УНН з посиланням на спортивний портал "Трибуна".
Суркіс зазначив, що знайомий з Бакановим давно.
"Чи міг я його знати раніше? Так, міг. Я не дружу з кріслами. Я дружу з людьми", - сказав Суркіс.
Нагадаємо, що за інформацією журналістів "Радіо Свобода" святкування 70-річного ювілею Григорія Суркіса відвідали Ігор Коломойський, низка народних депутатів від "Опозиційної платформи - За життя" і "Слуги народу", три президенти України і актори "Кварталу 95".
Голова СБУ Іван Баканов приїхав на свято близько 21:00, відзначається у сюжеті програми "Схеми". На вході у готель він зустрівся з першим помічником президента Зеленського Сергієм Шефіром. А близько опівночі вони разом покинули готель "Інтерконтиненталь", де і проходив банкет.
За даними авторів матеріалу, за два тижні до свого дня народження Суркіс відвідував центральний офіс СБУ на Володимирській, де розташовується кабінет Баканова.