Суркис оправдал присутствие Баканова на своем юбилее "давней дружбой"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За життя" Григорий Суркис пригласил на свой юбилей председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова как друга, а не как должностное лицо. Об этом Суркис заявил в комментарии журналистам, передает УНН со ссылкой на спортивный портал "Трибуна".
Суркис отметил, что знаком с Бакановым давно.
"Мог ли я его знать раньше? Да, мог. Я не дружу с креслами. Я дружу с людьми", - сказал Суркис.
Напомним, что по информации журналистов "Радио Свобода" празднование 70-летнего юбилея Григория Суркиса посетили Игорь Коломойский, ряд народных депутатов от "Оппозиционной платформы – За життя" и "Слуги народа", три президента Украины и актеры "Квартала 95".
Глава СБУ Иван Баканов приехал на праздник около 21:00, отмечается в сюжете программы "Схемы". На входе в отель он встретился с первым помощником президента Зеленского Сергеем Шефиром. А около полуночи они вместе покинули отель "Интерконтиненталь", где и проходил банкет.
По данным авторов материала, за две недели до своего дня рождения Суркис посещал центральный офис СБУ на Владимирской, где располагается кабинет Баканова.