Баканов мог нарушить антикоррупционный закон, приняв подарок от Суркиса - СМИ

Журналисты узнали, что присутствующие на празднике в отеле “Интерконтинеталь” получили на память от именинника фоторамку итальянского бренда Fendi. Ее стоимость составляет 540 евро или около 15 тыс. гривен.

Вместе с тем, согласно Закону Украины “О предотвращении коррупции” глава СБУ не может принять подарок, который стоит больше, чем прожиточный минимум для трудоспособных лиц (около 2 тысяч гривен).

Таким образом, если Баканов также получил в подарок фоторамку Fendi от юбиляра Суркиса и принял его, то нарушил закон. За нарушение соответствующих норм глава СБУ может получить штраф от 1700 до 3400 гривен и конфискацию дорогой фоторамки, говорится в сюжете.

“Схемы” обратились за комментарием к Баканову с вопросом, будет ли организована внутренняя проверка факта получения главой СБУ подарка на предмет того, не превышает ли он предельную допустимую стоимость, указанную в статье 23 закона “О предотвращении коррупции”.

Ответа редакция пока не получила.

Напомним, Баканов в комментарии журналистам сказал, что на празднике Суркиса “изучал оперативную обстановку”. Суркис же заявил, что дружит с Бакановым, и именно поэтому глава СБУ был приглашен на празднование.

А по мнению политолога Владислава Дзивидзинского, подобными действиями и заявлениями, Суркис пытается показать свою близость к власти. И причина тому возможные скорые уголовные разбирательства с представителями ОПЗЖ, к числу которых относится и сам Суркис.

Напомним также, что ФК “Динамо” Суркисов недавно стало фигурантом громкого расследования издания Der Spiegel. Немецкие журналисты написали о том, что оффшорная компания Игоря Суркиса освоила почти 390 млн евро УЕФА, предназначенных Украинской ассоциации футбола (раньше — ФФУ — ред).