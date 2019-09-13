Баканов мог нарушить антикоррупционный закон, приняв подарок от Суркиса - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов 4 сентября посетил празднование дня рождения народного депутата от ОПЗЖ Григория Суркиса. Юбиляр раздавал гостям сувениры стоимостью 540 евро, что для руководителя СБУ могло быть нарушением закона "О предотвращении коррупции". Об этом говорится в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях", передает УНН.
Журналисты узнали, что присутствующие на празднике в отеле “Интерконтинеталь” получили на память от именинника фоторамку итальянского бренда Fendi. Ее стоимость составляет 540 евро или около 15 тыс. гривен.
Вместе с тем, согласно Закону Украины “О предотвращении коррупции” глава СБУ не может принять подарок, который стоит больше, чем прожиточный минимум для трудоспособных лиц (около 2 тысяч гривен).
Таким образом, если Баканов также получил в подарок фоторамку Fendi от юбиляра Суркиса и принял его, то нарушил закон. За нарушение соответствующих норм глава СБУ может получить штраф от 1700 до 3400 гривен и конфискацию дорогой фоторамки, говорится в сюжете.
“Схемы” обратились за комментарием к Баканову с вопросом, будет ли организована внутренняя проверка факта получения главой СБУ подарка на предмет того, не превышает ли он предельную допустимую стоимость, указанную в статье 23 закона “О предотвращении коррупции”.
Ответа редакция пока не получила.
Напомним, Баканов в комментарии журналистам сказал, что на празднике Суркиса “изучал оперативную обстановку”. Суркис же заявил, что дружит с Бакановым, и именно поэтому глава СБУ был приглашен на празднование.
А по мнению политолога Владислава Дзивидзинского, подобными действиями и заявлениями, Суркис пытается показать свою близость к власти. И причина тому возможные скорые уголовные разбирательства с представителями ОПЗЖ, к числу которых относится и сам Суркис.
Напомним также, что ФК “Динамо” Суркисов недавно стало фигурантом громкого расследования издания Der Spiegel. Немецкие журналисты написали о том, что оффшорная компания Игоря Суркиса освоила почти 390 млн евро УЕФА, предназначенных Украинской ассоциации футбола (раньше — ФФУ — ред).