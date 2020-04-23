В НАЗК обіцяють все ж перевірити Баканова через цінний подарунок від Суркіса
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) здійснює моніторинг щодо можливого порушення законодавства збоку очільника СБУ Івана Баканова, який раніше отримав від нардепа ОПЗЖ Григорія Суркіса цінний подарунок. Про це інформують у Центрі протидії корупції, передає УНН.
“Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) здійснює моніторинг щодо порушення головою СБУ Іваном Бакановим антикорупційного законодавства на ювілеї народного депутата від „Опозиційної платформи — За життя“ та соратника Віктора Медведчука Григорія Суркіса”, — розповіли в ЦПК.
Раніше НАЗК відмовилося перевіряти ці факти, однак з приходом нового керівництва відповідь змінилася, кажуть у Центрі.
“За попереднього керівництва НАЗК ми завжди отримували формальні відписки, агентство не реагувало на звернення громадськості. Сподіваємося після перезавантаження НАЗК надалі користуватиметься законом, а не посадами. Як і в цій справі, НАЗК має надати оцінку діям Баканова та у разі підтвердження порушення, направити до суду протокол”, — коментує юрист ЦПК Андрій Савін.
Нагадаємо, у вересні минулого року журналісти програми “Схеми” оприлюднили інформацію про святкування ювілею Суркіса: його гостей та подарунки, які їм вручав депутат. Святкування дня народження Суркіса відвідав глава Служби безпеки України Іван Баканов.
Ювіляр роздавав гостям сувеніри вартістю 540 євро, що для керівника СБУ могло бути порушенням закону “Про запобігання корупції”.
Журналісти дізналися, що присутні на святі в готелі “Інтерконтинеталь” отримали на пам’ять від іменинника фоторамку італійського бренду Fendi.
Сам Баканов у коментарі журналістам сказав, що на святі Суркіса “вивчав оперативну обстановку”.
Суркіс же запевнив, що дружить з Бакановим, і саме тому глава СБУ був запрошений на святкування.