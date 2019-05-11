В Нацинтересе ожидают допрос Сытника по делу о вмешательстве в выборы в США
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Директора НАБУ Артема Сытника допросят по делу о вмешательстве в выборы в США. В ОО "Национальный интерес Украины", которая выступила инициатором начала расследования возможной государственной измены чиновника, ожидают информативных показаний Сытника. Об этом в комментарии УНН сообщил заместитель главы, директор по правовым вопросам ОО "Национальный интерес Украины" Дмитрий Кирплюк.
По словам общественного деятеля, тот факт, что были обнаружены основания для инициирования уголовного производства в отношении Сытника в государственной измене, стал разочарование.
"Во-первых это разочарование, предательство ожиданий... Мы все помним, как сильно граждане уважали директора НАБУ, поддерживали каждое процессуальное решение и следили за судебными заседаниями! Затем встал вопрос результативности, но и впоследствии всплыла информация о действиях, далеких от должностных обязанностей... Невозможно представить, что чиновник такого уровня может предать свое государство и соотечественников, что посол США Мари Йованович ведет антиамериканську деятельность в пользу Демократической партии США!", - считает Кирплюк.
В то же время он подчеркнул, что все обнаруженные факты требуют тщательного расследования.
"Но указанное требует внимания и тщательной проверки. Именно поэтому ГБР уже начало расследование по статье 111 УК Украины (государственная измена), а общественный совет при ГБР взяла этот вопрос под контроль.
Отдельный вопрос - как определить ущерб нанесенный государству Украина частными действиями посла США Йованович, ведь Венская конвенция о дипломатических сношениях предоставляет такую возможность... Надеемся, что следующие вызовы директора НАБУ Сытника в ГПУ будут более информативными", - подчеркнул Кирплюк.
Напомним, что ГБР открыло производство в отношении директора НАБУ Сытника по ст. 111 ч.1 (Государственная измена). В заявлении о преступлении, кроме руководителя Бюро также фигурирует и посол США Йованович, которая недавно была вызвана для консультаций в Вашингтон и вскоре завершит свою миссию в Украине.
Согласно данным ОО "Национальный интерес Украины", "группой лиц, в частности директором НАБУ Сытником А.С., Послом США в Украине Мари Йованович и другими неустановленными лицами, начиная с августа 2016 и по настоящее время, постоянно осуществляются действия по выполнению предписаний иностранного агента, разглашение и передача информации с ограниченным доступом с целью влияния на политическую ситуацию, как в Украине, так и в США в пользу представителей Демократической партии США".
"Все это является угрозой национальным интересам Украины, противоречит Конституции Украины и может быть расценено как посягательство на суверенитет нашего государства", - настаивают общественные деятели.