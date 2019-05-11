В Нацинтересе ожидают допрос Сытника по делу о вмешательстве в выборы в США

КИЕВ. 11 мая. УНН. Директора НАБУ Артема Сытника допросят по делу о вмешательстве в выборы в США. В ОО "Национальный интерес Украины", которая выступила инициатором начала расследования возможной государственной измены чиновника, ожидают информативных показаний Сытника. Об этом в комментарии УНН сообщил заместитель главы, директор по правовым вопросам ОО "Национальный интерес Украины" Дмитрий Кирплюк.