В Націнтересі очікують допит Ситника у справі про втручання у вибори в США

За словами громадського діяча, той факт, що були виявлені підстави для ініціювання кримінального провадження стосовно Ситника у державній зраді, став розчарування.

"По-перше це розчарування, зрада очікувань...

Ми усі пам’ятаємо, як сильно громадяни шанували директора НАБУ, підтримували кожне процесуальне рішення та стежили за судовими засіданнями! Потім постало питання результативності, а й згодом виплила інформація про дії, далекі від посадових обов'язків... Неможливо уявити, що посадовець такого рівня може зрадити свою Державу та співвітчизників, що посол США Марі Йованович веде антиамеріканську діяльність на користь Демократичної партії США!", - вважає Кирплюк.

Водночас він наголосив, що всі виявлені факти потребують ретельного розслідування.

"Але вказане потребує уваги та ретельної перевірки.

Саме тому ДБР вже почало розслідування за статтею 111 КК України (державна зрада), а громадська рада при ДБР взяла це питання під контроль.

Окреме питання - як визначити шкоду нанесену державі Україна приватними діями посла США Йованович, адже Віденська конвенція про дипломатичні зносини надає таку можливість... Сподіваємось, що наступні виклики директора НАБУ Ситника в ГПУ будуть більш інформативними", - наголосив Кирплюк.

Нагадаємо, що ДБР відкрило провадження стосовно директора НАБУ Ситника по ст. 111 ч.1 (Державна зрада). У заяві про злочин, крім керівника Бюро, також фігурує і посол США Йованович, яка нещодавно була викликана для консультацій до Вашингтона і незабаром завершить свою місію в Україні.

Згідно з даними ГО "Національний інтерес України", "групою осіб, зокрема директором НАБУ Ситником А.С., Послом США в Україні Марі Йованович та іншими невстановленими особами, починаючи з серпня 2016 року і по теперішній час, постійно здійснюються дії щодо виконання приписів іноземного агента, розголошення та передача інформації з обмеженим доступом з метою впливу на політичну ситуацію, як в Україні, так і в США на користь представників Демократичної партії США".

"Усе це є загрозою національним інтересам України, суперечить Конституції України і може бути розцінено як посягання на суверенітет нашої держави", - наполягають громадські діячі.