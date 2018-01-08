В результате перестрелки вблизи популярного мексиканского курорта погибли 11 человек

Конфликт возник после того, как местная общественная полиция, действия которой санкционированы властями, задержала молодого человека, нарушавшего общественный порядок на местном празднике.

Как сообщается произошло два столкновения.

“В первом случае столкновение произошло между полицией местной общины и вооруженными людьми. Второе — между государственной и общественной полицией”, — отмечают в сообщении.

В первой схватке погибло 8 человек, а во второй — трое. Вторая перстрилка стала следствием попытки государственной полиции разоружить участников первой стычки.

Напомним, на днях в Мехико во время разбойного нападения был убит сотрудник дного из ведущих СМИ Мексики El Universal.